Büyükşehir Belediye Meclisinde Dikmen Vadisi Görüşüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Başkan Vekili Nail Çimen, üyelere Dikmen Vadisi Projesi'nde yer alan son etapla ilgili bilgi verdi.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığındaki toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü projeler ile Ankara genelinde yapılan çalışmalar ele alındı.



Başkan Vekili Çimen bir önceki toplantıda CHP grubunun Dikmen Vadisi ile ilgili bilgi talebinin olduğunu hatırlatarak, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çimen, "İleride daha geniş kapsamlı sunum yapılmak üzere arkadaşlar çalışacaklar, ancak ben size geçen toplantıda verdiğim söz üzerine kısa bir bilgi aktarmak istiyorum" dedi.



Çimen, proje alanında Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 223 bin 244, kamunun 23 bin 469, şahsa ait de 115 bin 385 metrekare (Büyükşehir yüzde 90, Kamu yüzde 1, Şahıslar yüzde 9) oranlarında mülkiyete sahip olduğunu söyledi.



Nail Çimen, konut karşılığı arsa sözleşmesi yapılan 168, konut karşılığı arsa tesis sözleşmesi yapılan 43, konut karşılığı tapu tahsis sözleşmesi yapılan 978, kaçak yapı sözleşmesi (arsa karşılığı) 847, arsa tesis sözleşmesi 15 (satış şeklinde), kaçak yapı sözleşmesi 71, arsa sözleşmesi 107, arsa tesis sözleşmesi (3. Etap Konut) 92 olmak üzere 2321 hak sahibinin bulunduğunu kaydetti.



Konut büyüklükleri hakkında da açıklamalarda bulunan Çimen, 100 metrekarelik konuttan 978 adet, 120 metrekarelik dairelerden 228 adet, 150 metrekarelik dairelerden 17 adet, 175 metrekarelik dairelerden 6 adet, 200 metrekarelik dairelerden 2 ve 225 metrekarelik dairelerden de 1 olmak üzere toplam 1232 konutun söz konusu olduğu proje alanında gelinen son durumu anlattı. Çimen, "Tapulu 150, tapu tahsisli 978, belgesiz 847, enkaz satışı 71, sözleşme sonrası el atma 41, kamulaştırmasız el atma 48 olmak üzere 2235 kişi Belediyemizle anlaşmış. Anlaşmayan 100 hak sahibi var, Belediyemiz gerekli davetleri yapmış, ancak bu 100 kişi henüz Belediyemizle bir anlaşmaya varamamış. Toplam olarak 2 bin 235 konutta anlaşma sağlanmış" dedi.



Şu anda resmi olarak işlemleri tamamlanan gecekondu sayısının 2 bin 135 olduğunu belirten Çimen, "Yıkımı yapılan gecekondu adeti bin 945, anlaşma sağlandığı halde henüz daha yıkılamayan 190 gecekondumuz var" bilgisini verdi.



Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen, projenin toplam harcama tutarını da 545 milyon 171 bin 695 TL olarak açıkladı.



ODTÜ yolu konusu



Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına söz alan Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya, ODTÜ yolu ile ilgili Meclis'in bilgisinin olmadığını, kendilerine çok fazla telefon geldiğini belirterek, Meclis üyelerine bilgi verilmesini istedi.



Yılmazkaya'nın, Celal Bayar Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarının, belediyenin önündeki trafiği dahi etkilediğini bildirmesi üzerine, Başkan Vekili Ali Gökşin, okullar açılmadan önce Pazar günü Celal Bayar Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.



Başkan Vekili Çimen, ODTÜ'den geçen yol ile ilgili olarak ise ilgili daire başkanından sağlıklı bilgi alarak Meclis'e sunabileceklerini kaydetti. - ANKARA