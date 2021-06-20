Büyükşehir "A Takımı" Mahallelerde Çalışmalarına Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere kurulan "Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı" ekipleri, müdahale gereken zarar görmüş trafik ve yön tabelalarının onarımını gerçekleştiriyor, tıkanan...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere kurulan "Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı" ekipleri, müdahale gereken zarar görmüş trafik ve yön tabelalarının onarımını gerçekleştiriyor, tıkanan su kanallarının temizlik çalışmalarını yapıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve modern araç, iş makinesi ve ekipman desteğine sahip olan "A Takımı" ekipleri, ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözüyor.

A TAKIMI EKİPLERİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Ekipler, il genelindeki kırsal mahallelerde zamanla yıpranan veya sorumsuz kişilerin silah talimi yaparak delik deşik ettiği yön ve trafik levhalarını sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeniliyor, bakım ve onarımı gerçekleştiriyor. Yaz mevsimi dolayısıyla büyüyen ve tabelaların önünü kapatan otların temizliğini de yapan ekipler, ayrıca üzeri kapanan ve tıkanan yol kenarlarındaki su kanallarını temizleyerek, olası su taşkınlarının önüne geçiyor. A Takımı ekipler ayrıca, yollarda oluşan çukurları kapatarak, üzerlerini soğuk yama asfalt ile kapatıyor, Kovid-19 önlemleri kapsamında ise camiler dezenfekte ediyor.

SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMUYOR

Kırsal mahallelerdeki sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere mama desteğinde bulunuyor. Ekipler, yanlarında getirdikleri mamalarla köpekleri kendi elleriyle besliyor. İzmit, Başiskele ve Kandıra'daki mahallelerde çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, önceden belirlenen çalışma programı kapsamında il genelindeki tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

50 KİŞİLİK EKİP

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla kurulan, alanında uzman ve tecrübeli 50 kişiden ve tam teşekküllü 28 araç ve iş makinesi ile 6 ekipmandan oluşan A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kaynak: Habermetre