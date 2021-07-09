Büyükçekmece'de kurulan modern kurban kesim ve satış yeri hizmete açıldı

Büyükçekmece Belediyesi'nce pandemi koşulları göz önünde bulundurularak 60 bin metrekarelik alanda modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi kuruldu.

Büyükçekmece Belediyesi'nce pandemi koşulları göz önünde bulundurularak 60 bin metrekarelik alanda modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi kuruldu. Hayata geçirilen dev tesiste 5 kesimhanede günde 3 bin kurban kesimi yapılabilecek

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışında kurulan modern kurban satış kesim ve tesisi tüm hijyen ve korona virüs tedbirlerini alarak Kurban Bayramı'nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kurban Bayramı yaklaşırken Büyükçekmece Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alırken, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler denetiminde kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut. Kesimhaneler günde 3 bin kurban kesim kapasitesiyle hizmet verecek. Yapımında sona gelinen Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda otopark, tuvaletler, sağlık kabini, mescit, duş, kafeterya, soğuk hava deposu ve idari bina bulunuyor.

"İstanbul'un en müstesna kurban ve adak kesim yeri"

Kurban kesim ve satış yerinde incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı: "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Büyükçekmece'de insan sağlığı, çevre sağlığı açısından hiçbir şekilde zarar olamayacak bir noktayı yeni kurban, adak kesim ve satış yeri olarak belirledik. Öyle zannediyorum ki yıllarca en az 40, 50 yıl İstanbul'un en müstesna kurban ve adak kesim yeri olarak burası hayatını sürdürecektir. Bu sene bölgedeki kesim alanlarının daha dikkatle takip edilmesi için özel bir çalışma yapıyoruz. Sağlık çok daha önemli. Halkın sağlığı çok önemli. Pandemi bize çok şeyler öğretti. Bu nedenle belediyenin kesim yerini, şehrin tamamen dışına çıkarttık. TEM Otoyolu üzerinde Hadımköy gişelerinin hemen bitişinde 60 bin metre kare alanda İstanbul'un en modern en sağlıklı ve en kolay ulaşılabilen adak, kurban kesim ve satış yerini halkımıza bugünden itibaren sunduk. Halkımıza hayırlı olsun. Bu vesileyle vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Herkese sağlık, esenlikler diliyorum. Milletimizin, memleketimizin Kurban Bayramını bir kez daha kutluyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı