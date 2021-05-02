Büyükakın: "100 milyon TL bütçeyle 22 esere devam ediyoruz"
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Büyükakın: "100 milyon TL bütçeyle 22 esere devam ediyoruz"

Büyükakın: '100 milyon TL bütçeyle 22 esere devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İki yılda çevre ve şehircilik alanında 38 eser ve hizmet ile 337 milyon TL'lik proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "100 milyon TL bütçeyle 22 eser ve hizmetimizin yapımına da devam ediyoruz" dedi.

İki yılda çevre ve şehircilik alanında 38 eser ve hizmet ile 337 milyon TL'lik proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "100 milyon TL bütçeyle 22 eser ve hizmetimizin yapımına da devam ediyoruz" dedi.

Bir kilometrelik Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi'ndeki üst yapı çalışmalarını yerinde denetleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'dan çalışmanın geldiği son durum hakkında bilgi aldı. İncelemede, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve ilgili teknik personeller de hazır bulundu.

Vatandaşların yürüyüş yapabildiği, bisiklet sürebildiği ferah ve aydınlık bir hale gelecek olan Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi'ndeki yol ve üst yapı çalışmasıyla sekiz metre genişliğindeki cadde, on iki metre genişliğe çıkartılacak. 2,5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu da vatandaşın kullanımına sunacaklarını belirten Büyükakın, "Büyükşehir belediyesi olarak iki yılda ulaşım alanında 43 eser ve hizmet ile 694 milyon TL'lik projemizi tamamladık. 846 milyon TL değerinde 44 projemizin de yapımına ise devam ediyoruz" dedi.

"337 milyon TL'lik proje gerçekleştirdik"

İki yılda çevre ve şehircilik alanında 38 eser ve hizmet ile 337 milyon TL'lik proje gerçekleştirdiklerine değinen Büyükakın, "100 milyon TL bütçeyle 22 eser ve hizmetimizin yapımına da devam ediyoruz. Yolumuza ve hizmetlerimize durmadan devam ediyoruz. Şehrimizin her noktasında hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Sahadan gelen taleplere göre yatırım ve projelerimize yön veriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Büyükakın: '100 milyon TL bütçeyle 22 esere devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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