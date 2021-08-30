Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi.

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi.

Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı'nda organize edilen konser programında ilk olarak 3 Alp Türk Halk Müziği grubu üyeleri sahne aldı.

Konserde grubun solisti Duran Alp, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ile Kırşehir yöresine ait eserleri, daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu ise çeşitli türküleri seslendirdi.

Eroğlu, Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Konserde Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da sanatçılara çeşitli hediyeler takdim etti.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde renkli görüntüler yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Emine Erdoğan Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Neşet Ertaş Bülent Ersoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 23:50:54. #1.14#

title