Bursasporlu İsmail, U17 Dünya Kupası Milli Takım Kadrosunda

Hindistan'da, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'nde mücadele edecek U17 Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.



U17 Milli Takım kadrosunda yer alan İsmail Çokçalış Bursa'nın gururu oldu. 2000 doğumlu Bursaspor'lu defans oyuncusu İsmail Çokçalış aday kadroda yer aldı.



Milliler 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'nde B Grubu'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile birlikte yer alacak. Ay-yıldızlılar 15 Eylül 2017 Cuma günü Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'de bir araya gelerek hazırlıklarına başlayacak.



U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynamıştık



Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı U17 Milli Takımımız, Mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı final oynama başarısı göstererek, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa'dan katılacak 5 ülkeden biri olma başarısını göstermişti. - BURSA