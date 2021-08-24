Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök