Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
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Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Anadolu Ajansı / Sedat Gök - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

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