Bursa virüsü yenecek
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Bursa virüsü yenecek

15.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:40
Bursa virüsü yenecek

Bursa Kent Konseyi tarafından 'Bursa virüsü yenecek' sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde toplumun maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı hassasiyetinin artırılması hedefleniyor.

Bursa Kent Konseyi tarafından 'Bursa virüsü yenecek' sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde toplumun maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı hassasiyetinin artırılması hedefleniyor.

Covid-19 salgınıyla mücadelede virüs sonucu ortaya çıkan solunum yolu hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik tedbirlerin başında gelen doğru maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve temizlik kuralları, bulaşmanın önlenmesi bakımından hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda Bursa Kent Konseyi, 'Bursa virüsü yenecek' sloganıyla bir kampanya başlatıyor. Hazırlanan görsel tüm Bursa'ya asılacak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı duyarlılığının arttırılmasına katkı sağlanacak.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, koronavirüsle mücadeledeki önlemlerin başında yer alan maskenin yanlış kullanımının hastalığın yayılımına davetiye çıkarttığını ifade etti. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarının da hiçe sayılmasıyla yayılımın tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini söyleyen Orhan, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı hassasiyetinin arttırılması maksadıyla çalışma başlatıyoruz. Tasarladığımız görseller aynı zamanda vatandaşlarımızın bu kurallara neden uymadığını kendi kendilerine sorgulatmasını da sağlayacak. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Bir kez daha 'Bursa virüsü yenecek' diyor, kurallara uyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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