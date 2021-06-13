BURSA KERESTE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

BURSA'da, Selim D.?nin kontrolünü kaybettiği kereste yüklü kamyon devrilerek, yan yattı.

BURSA'da, Selim D.?nin kontrolünü kaybettiği kereste yüklü kamyon devrilerek, yan yattı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. Yenişehir den İnegöl'e seyir halinde olan Selim D.?nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 YD 816 plakalı kereste yüklü kamyon, virajda devrilerek, yan yattı. Kazada, Selim D. yara almazken, keresteler ise yola saçıldı. TIR yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı