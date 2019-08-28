Bursa gemlik zeytini festivali'nde geri sayım başladı

28.08.2019 13:48

Gemlik Zeytini Festivali'nde geri sayım başladı

Türkiye'de zeytin üretiminin en önemli merkezlerinden olan ve zeytinin başkenti olarak kabul edilen Gemlik, bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'ne gün sayıyor.

Sofralık zeytinin başkenti olarak bilinen Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'ine sayılı günler kaldı. 'Bu tarihte festival olmaz, 30 Ağustos ayrı kutlanmalı' söylemlerine cevap veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile konuya açıklık getirdi. 'Atatürk, 30 Ağustos Zaferi'ni kazanmadan önce 'Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.' demiştir ve barışa dair sözleri her zaman bizim yol haritamız olmuştur. 'Yurtta sulh dünyada sulh' sözü ile Ulu Önder barışa olan duygularını çok net ifade etmiştir. Barışın sembolü ise zeytin dalıdır. Zeytininde başkenti Gemlik'tir. Bu yüzden Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nin 30 Ağustos tarihinde başlayacak olması oldukça manidardır.ö dedi.

DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, 'Gemlik Zeytin Festivali'nin onur konuğunun Romanya olduğunu belirterek festivalde 'en iyi zeytinyağı', 'en iyi zeytin' ve ' en iyi zeytinyağlı yemekler' yarışmasının yapılacağını bildirdi. Ayrıca Kumla'da Zeytin Müzesi açmak için çalışmaların başlatıldığını 30 Ağustos tarihinde yani festivalin ilk gününde müzenin açılacağını aktardı. Ayrıca 3 gün boyunca ünlü sanatçılarla festival coşkusunun artacağını kaydeden Çetinkaya; 'İlk gün 30 Ağustos Zafer Bayramımız olduğu için ilk güne 'Zafer Konseri' dedik. Zafer konserinde bizlere Resul Dindar şarkıları ile eşlik edecek. İkinci gün, 'Gençlik Konseri' olacak. Gençlik konserine ise gençlerin en sevdiği isimlerden birisi olan Ece Seçkin hanımefendi bizlerle olacak. Festivalimizin finali ise 1 Eylül tarihinde olacak, 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğu için bu güne de 'Barış Konseri' adını verdik. Barış konseri programımızda, final gecemizde Ziynet Sali bizlerle olacak.ö dedi.

HER ZEYTİN GEMLİK ZEYTİNİ DEĞİLDİR

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, festival'in hedefinin Gemlik Zeytin'ini marka haline getirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtti. "Gemlik Zeytin Festivali, kentimizin tarihi ve turistik zenginliklerini tanıtmak, modern marka kent yaratmanın başlangıcı olacaktır" dedi.

Başkan Sertaslan, şöyle devam etti 'Gemlik'i Gemlik yapan iki değerden biri Gemlik zeytinidir. Zeytin denilince Gemlik'i bilmeyen yoktur. Gemlik zeytininin 2003 yılından beri marka tescili ve coğrafi işareti bulunmaktadır. Gemlik 2.469 bin kayıtlı zeytin ağacı ile önemli bir tarım kentidir. Ancak bu ağaçların üçte biri çeşitli nedenlerle terkedilmiş ve üretime açık olmayan durumdadır. Bu gibi etkinliklerle zeytin üretimini teşvik ediyoruz. Üreticiden 7-8 liraya alınan zeytin büyük şehirlerde 50 liraya satılıyor ve tüketim dünya standartlarının altında. Biz bu dengelerin doğru seviyelere oturmasını hedefliyoruz. Başka bölgelerde üretilen zeytin Gemlik zeytini olamaz. Gemlik bölgesinin iklimi, havası ve suyu zeytine özellik katmaktadır. Biz zeytinin kimliğini tanıtmak için çalışıyoruz ve 'Gemlik sofra zeytininin işareti vardır. Taklitlerinden sakınınız' diyoruz. Ayrıca Gemlik 35 bin 700 metre sahili olan ve büyük bölümü kumsal olan eşsiz bir tatil ve turizm kentidir. Eskiden İstanbul, Ankara ve Eskişehir halkı tatilini Gemlik'te geçirirdi. Gemlik yeniden turizm kenti olsun diye altyapı çalışmalarını yürütüyoruz.ö

Kaynak: DHA