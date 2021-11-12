Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı - Haberler
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Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki yazlık olarak kullanılan 2 ev, 3 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki yazlık olarak kullanılan 2 ev, 3 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.

Çayyaka'nın Boğazova mevkisinde, Recep Aydın ve Refik Bayram'a ait, yazlık olarak kullanılan 2 evde, saat 06.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yazlık evler, kullanılamaz hale gelirken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı

Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı

Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı

Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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