Bursa'da yazlık 2 ev, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki yazlık olarak kullanılan 2 ev, 3 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.
İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki yazlık olarak kullanılan 2 ev, 3 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.
Çayyaka'nın Boğazova mevkisinde, Recep Aydın ve Refik Bayram'a ait, yazlık olarak kullanılan 2 evde, saat 06.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yazlık evler, kullanılamaz hale gelirken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.