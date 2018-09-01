Bursa'da, Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine otomobilde yaptığı aramada bir miktar metanfetamin ele geçirildi, A.G. adlı kişi tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından uzun süredir takip edilen A.G. (22), Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak'ta otomobil içerisinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda bölmelere gizlenmiş bir miktar metanfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - Bursa