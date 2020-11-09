Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

09.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:20
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Çok sayıda uyuşturucu hap, 19 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda, şüpheliler A.B, Y.M.Y. ve S.U gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Y.M.Y. ve S.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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