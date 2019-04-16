Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsaören Kırsal Mahallesi'nde Doğukan G. yönetimindeki 16 G 9302 plakalı kamyonet Sebahat Ş'ye çarptı.
Kazada, Sebahat Ş. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sebahat Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, sürücü Doğukan G'yi gözaltına alındı.
Kaynak: AA