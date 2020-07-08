Bursa'da tarihi çınar devrildi Bursa'da tarihi çınar devrildi Gemlik'te tarihi çınar sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla devrildi.

Bursa'da tarihi çınar devrildi

BURSA - Gemlik'te tarihi çınar sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla devrildi.

Hamidiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Irmak Sokak üzerinde bulunan ve bölgenin en eski çınar ağaçları arasında yer alan çınar ağacı sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla büyük bir gürültü ile devrildi.

Yola devrilen çınar ağacı çevreye zarar vermezken, yol kısa süreli trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA