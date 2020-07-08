Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı BURSA'da, silah kaçaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı.

BURSA'da, silah kaçaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda İnegöl ve İznik ilçelerinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen 7 kişiyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 9 mm çapında 9 tabanca fişeği, 4 tabanca fişeği ve 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA