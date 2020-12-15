Bursa'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
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Bursa'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

15.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:53
Bursa'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

BURSA'da sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 7 kişiden birinin hayatını kaybetmesi, diğerlerinin ise durumunun kritik olması üzerine başlatılan soruşturmada, sahte alkolü sattığı belirlenen Erhan O. ve sahte alkolün tedarikini sağlayan Uğur K.

BURSA'da sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 7 kişiden birinin hayatını kaybetmesi, diğerlerinin ise durumunun kritik olması üzerine başlatılan soruşturmada, sahte alkolü sattığı belirlenen Erhan O. ve sahte alkolün tedarikini sağlayan Uğur K. gözaltına alındı, Şüphelilerden Uğur K. sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi, etil alkol olarak bildiğini ve İstanbul'dan yaklaşık 50- 60 litre olarak internet üzerinden sipariş vererek, kargo ile teslim aldığını söyledi.

Bursa'da son 2 gün içerisinde rahatsızlanan 7 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi'ne gelerek, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili, bugün saat 15.30 itibariyle hayatını kaybederken, tedavisi süren Ferdi N., Sümer Ç., Bahadır E., Emin A., Tamer M. ve Fatih Deniz Y.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Üst üste yaşanan sahte alkol vakaları üzerine, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu, hastaneye getirilen ve aralarında hayatını kaybeden Mehmet İncili'nin de bulunduğu 4 kişiye, 0,5 litrelik pet su şişelerinde sahte alkol satan şüphelinin Erhan O. olduğu belirlendi. Erhan O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.  İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMİŞErhan O., emniyetteki sorgusunda, sahte alkolü, etil olarak bildiğini ve 5 litre halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Uğur K.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Uğur K. de sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi, etil alkol olarak bildiğini ve İstanbul'dan yaklaşık 50- 60 litre olarak internet üzerinden sipariş vererek, kargo ile teslim aldığını ifade etti.

Polis, Uğur K.'nin satış yaptığı 4 kişiye ulaşarak, toplamda 30 litrelik sahte alkole el koydu. Gözaltına alınan Erhan O.'nun ve Uğur K.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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