Bursa'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Orhangazi'den Bursa yönüne giden Sertan Yavuz (23) idaresindeki 16 AAL 284 plakalı otomobil, ilçe çıkışında, Hakan Orun'un (26) kullandığı 33 CNZ 62 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobildeki Aytekin Ballı'nın (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Yavuz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Kaynak: AA