Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı - Haberler
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Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı Bursa'da eczaneden krem çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA (İHA) - Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'da eczaneden krem çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesinde bulunan eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli kadın, eczaneye müşteri gibi girdi. Daha sonra kremlerin olduğu raflara giden kadın, yoğunluktan faydalanarak eline gelen bütün kremleri çantasına koydu. Dikkat çekmemek için de çalışanlara bazı sorular sordu. Daha sonra çaldığı kremlerle eczaneden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

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