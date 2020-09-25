Bursa'da metruk bina yangını
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Bursa'da metruk bina yangını

25.09.2020 06:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 06:50
Bursa'da metruk bina yangını

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk binalarda çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk binalarda çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Şehabettin Paşa Mahallesi Çatal Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer ahşap metruk binaya sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, iki metruk bina kullanılamaz hale gelirken bir binada da hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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