Bursa'da kardan kapanan 302 kırsal mahallenin yolları ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, gece ve gün boyu kesintisiz devam eden yağıştan dolayı 123 araç ve 431 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ulaşımda sorun yaşanmaması için teyakkuz halinde olan ekipler, 17 ilçede 302 mahalle yoluna müdahale etti.

Bu çalışmalar kapsamında ilçelerden Büyükorhan'da 38, Orhaneli'nde 30, Harmancık'ta 16, Karacabey'de 4, Mustafakemalpaşa'da 40, İznik'te 27, İnegöl'de 32, Yenişehir'de 10, Orhangazi'de 11, Osmangazi'de 22, Nilüfer'de 14, Gürsu'da 12, Kestel'de 21 ve Keles'te 25 mahallenin yolu kardan temizlendi.

Kapalı 128 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan