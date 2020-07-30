Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
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Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu

Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu BURSA'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonet kasasında üç günlük erkek bebek bulundu.

Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
30.07.2020 07:00 | Son Güncelleme: 30.07.2020 07:38

Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonet kasasında üç günlük erkek bebek bulundu. Polis, bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen bir kadın, park halindeki kamyonetin kasasından bebek ağlama sesi geldiğini fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 16 AHE 438 plakalı kamyonetin kasasında bir erkek bebeğin kundağa sarılı şekilde yatığı tespit edildi. Polisin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, 3 günlük olduğu tespit edilen erkek bebeği İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin altı değiştirildi, mama verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri bebeğin bulunduğu bölgede geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği kamyonetin kasasına bırakanların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

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