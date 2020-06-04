Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
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Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi.

04.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:02

Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

BURSA - Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar şimşekler peşpeşe çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa ovasına yıldırım düştü.

Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

Kaynak: İHA

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