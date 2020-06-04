Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı BURSA - Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar şimşekler peşpeşe çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa ovasına yıldırım düştü. Kaynak: İHA