Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

16.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:12

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesinde oturan H.D. ve A.D.?nin kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Şüphelilerin evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada oda tipi şifreli çelik kasa içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışında kullanılan alimünyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA