Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı BURSA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve evde kalınması çağrıları sonrası cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

BURSA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve evde kalınması çağrıları sonrası cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve evde kalınması çağrıları üzerine pazar günü cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü. Kentin en kalabalık yerlerinden Demokrasi ve Tophane meydanlarıyla Atatürk Caddesi'nde kimsenin olmadığı görüldü. İşe gidip, gelenler dışında sokaklar boş kaldı.

Kaynak: DHA