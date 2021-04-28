Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren sanık yargılanıyor

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Cenk K. (44), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Serpil K'nin bazı yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürerek, eşinin kendisini aldattığı hissine kapıldığını söyledi.

Olay günü yaşananlara değinen Osman Cenk K, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrı kalmak için Uşak'a gitmeye karar verdim ve eve gelerek eşyalarımı hazırlamaya başladım. Kızım aşağı indi, biz de eşimle konuşmaya başladık. O yatağa oturmuş vaziyetteydi, oğlumun yatağındaydı. Ben dizlerini tutuyordum, çömelmiş vaziyetteydim. Konuşurken eski konular açıldı, 'Benim dükkanımın önünden böcek ilaçlama arabası geçiyor, sen de geçtiğini söylüyorsun. İç çamaşırını önce arkadaşının aldığını sonra kendinin aldığını söylüyorsun. Bana bunu neden yaptınız? Gururumla neden oynadınız?' dedim. Sonrasını hatırlamıyorum, buradayım."

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

Maktulün yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları en ağır şekilde ceza verilmesini istedi.

Osman Cenk K'nin avukatı ise daha önce Bursa Uludağ Üniversitesinden uzmanların da bir rapor hazırladığını hatırlatarak, aradaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına ve cezai ehliyetiyle ilgili iki ayrı raporun incelenmek üzere Adli Tıp Genel Kuruluna gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Kadın Meclisi üyeleri, sanığın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti.

Olay

Nilüfer ilçesinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda, iki çocuk annesi Serpil K. (41), memleketi Uşak'a gitmek için eve valiz hazırlamaya gelen kocası Osman Cenk K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan sanık polis ekiplerince Kütahya'da yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler