Bursa-Ankara Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası

Bursa-Ankara karayolunda, aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Mezitler mevkisinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Karayolu, kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.