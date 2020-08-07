Burhaniye'de balıkçılar zargana sezonunu açtı
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Burhaniye'de balıkçılar zargana sezonunu açtı

Burhaniye ilçesinde, amatör balıkçılar zargana sezonunu açtı.

Burhaniye'de balıkçılar zargana sezonunu açtı
07.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:30

Burhaniye ilçesinde, amatör balıkçılar zargana sezonunu açtı. Pelitköy sahilinde sezonun ilk zargana balığını yakalayan Uğur Ateş, sezonun açıldığını söyledi.

Manisa'dan Ören'e geldiğini anlatan 29 yaşındaki Uğur Ateş, dün Pelitkay sahilinde sezonun ilk zarganasını yakaladı. Amatör balıkçı olduğunu anlatan Ateş, "Yöremizde bu günlerde zargana çıkmaya başlar. Ben de dün ilk balığı yakaladım. Zargana balığı fosfor zengini bir balık. Bundan sonra daha çok zargana çıkar. Amatör balıkçılık beni dinlendiriyor. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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