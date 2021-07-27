Buray Çeşme'de fırtınalar estirdi
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Buray Çeşme'de fırtınalar estirdi

Buray Çeşme'de fırtınalar estirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Yaz Konserlerinde bayramın son günü Çeşme Amfi Tiyatro'da unutulmaz bir konsere imza attı.

Uzun bir aradan sonra ilk konserinde sevenleriyle buluşan Buray, bitmek bilmeyen enerjisiyle Çeşmelilere hafızalardan silinmeyecek bir akşam yaşattı.

Sahneye büyük alkışlarla çıkan Buray, Alaz Alaz, Senin Yüzünden, Sen Sevda Mısın, Aşk Mı Lazım gibi sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. Çeşme Amfi Tiyatro'yu dolduran hayranlarına teşekkürlerini ileten sanatçı: "Açıkhava turnemin ilk konserinde sizlerle yeniden bir araya gelmenin mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Bu akşam tüm şarkılarımı yıldızların altında hep birlikte söyleyelim." sözleriyle duygularını ifade etti. İki saatlik sahne performansıyla seyircisini ayağa kaldıran Buray, efsane şarkılarıyla tatilcilere keyifli bir akşam yaşattı.

Turneye Devam Edecek

Buray Türkiye turnesine; 30 Temmuz Cuma Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 31 Temmuz Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro, 7 Ağustos Cumartesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 13 Ağustos Cuma Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 14 Ağustos Cuma Antalya Açıkhava, 27 Ağustos Cuma Datça Açıkhava Tiyatrosu ve 28 Ağustos Cumartesi Marmaris Amfi Tiyatro'da devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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