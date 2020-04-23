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Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haber

Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim

Beşiktaş'ın Kaptanı Burak Yılmaz, maaş indirimine gitmemesiyle ilgili çıkan haberleri sert çıktı. Yılmaz, "Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse, ülkem ve Beşiktaşım için üzerime düşeni yaptım ve yine yaparım" dedi.

23.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:39
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Siyah-beyazlı yönetimin maaş indirimi konusunda görüşme yapma talebini geri çevirdiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"ÜSTÜME DÜŞENİN FAZLASINI YAPTIM, YİNE YAPARIM"

"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken, alacak, verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda, sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse, o zaman da, gerek ülkem için, gerekse de Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."

Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim

Kaynak: İHA

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