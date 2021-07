Burak Elmas: Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Elmas, "Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta. Bu kaosun sebebini pandemi ya da yabancı sınırı olarak basitleştiremeyiz. Kısa süre önce yönetime geldik ama görgüm şu ki problemler kişisel isimlere zimmetlenmiş durumda" dedi.

Türk futbolun önemli sorunları olduğuna değinen Elmas, "Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta. Bu kaosun sebebini pandemi ya da yabancı sınırı olarak basitleştiremeyiz. Kısa süre önce yönetime geldik ama görgüm şu ki problemler kişisel isimlere zimmetlenmiş durumda. Süregelen çözülememiş birçok kronik problem var. Futbolu özerk yapan bizlerin verdiği karalar ve bizler futbola sahip çıkmak zorundayız. Kulüpler Birliği, son dönemde birlikte hareket ederek Türk futbolunun ortak sorunlarını açık şekilde dile getirdi. Bütün kulüpler de bunu yapmak zorunda. Galatasaray Kulübü olarak kimseyle kavgamız yok ama çözümlerle ilgili çok ciddi bir irademiz var. Çözümlerin kısa zamanda elde edilebilmesi için bütün irademizi bütün liglerdeki kulüplerin sorunlarının çözümleri için bütün irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"REKABAETİ SAHAYA İNDİRMEK İSTİYORUZ"Rekabetin saha olmasını istediklerini dile getiren Elmas, "Rekabeti sahaya indirmek istiyoruz. Bizim seçtiğimiz federasyonumuzun da bini gerçekleştirmesini istiyoruz. Hatta buna federasyon yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarımızı da katabiliriz. Artık cesur davranmak değeri düşmeye devam eden Türk futbolunu buradan çıkarmak ve rekabeti sahaya indirmek, Türk futbolunda adaleti sağlamak ve TFF'nin denetimini herkese eşit şekilde yapmasını sağlamak zorundayız" şeklinde konuştu. "BU SORUNLAR TÜM KULÜPLERİN SORUNU"Kulüplerin ortak sorunları olduğunun altını çizen Elmas, "Kulüpler Birliği olarak tüm başkanların imzasıyla sorunlar ortaya kondu. Bunlar tüm kulüplerimizin sorunları. Ciddi bir vergi sorunuyla uğraşıyoruz. Tahkim Kurulu disiplin kuruluyla ilgili başkanın da bizimle olduğu çok verimli bir toplantı yapıldı ama yetmez. Kısa zamanda diğer bütün sorunları da birlikte çalışarak halletmek lazım. Federasyonumuzdan sorunların çözülmesi yönünde acil beklentimiz var. Çünkü onlar Türk futbolunu yani bizi temsil ediyorlar" dedi. "SİSTEM YANLIŞ"Problemin sistemden kaynaklı olduğunu söyleyen Elmas, "Lütfen konuları kişilere olan husumet ya da sempatiye indirgemeyelim. Kişileri sevdiğimiz için onların üzerine gitmemeyi veya sempati duyduğumuz için yanlışı desteklemeyi bırakalım. Burada mevzu bahis Türk futbolu. Türk futbolunu cesur olarak gücümüzü oylarımızı ortaya koyarak bu kaostan çıkarmamız lazım. Zorlu bir pandemi dönemi geçirdik ama pandemi döneminden önce de Türk futbolu değeri düşüyordu. Bu yeni bir şey değil. Dolayısıyla kronikleşmiş tüm problemleri, yayıncı kuruluş problemini, vergi problemini, kurullardaki adalet problemini hakemlerle ilgili problemleri halletmezsek yeni birçok kaos sezonuna daha gireriz. Kurullardan memnun kulüp başkanı hiçbir ligde görmedim. Demek ki sistemde bir yanlış var. Sistemdeki problemleri de kişilere zimmetleyerek bunlardan kurtulamadığımızı da gördük. Federasyonlar değişti biz problemleri yaşamaya devam ettik. Dolayısıyla hep birlikte bu çözümlerin arkasına ciddi şekilde bir irade koyup federasyona da hızlı şekilde çözmesi için gerekirse yardım gerekirse de baskı yapmak mecburiyetindeyiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her ligdeki tüm kulüplerimizin hakkını savunmaya Türk futbolunun buradan çıkması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve bunu görev addediyoruz" açıklamasında bulundu. "ÇÖZÜM İÇİN DESTEÇİ OLACAĞIZ"Türk futbolunun sorunlarına çözüm üretmek için destek olacaklarına değinen Elmas, "Biz TFF'nin idare etmesini değil Türk futbolunu yönetmesini istiyoruz ve bizler adına yönetmesini istiyoruz. Problemler konusunda ayrışmıyoruz, çözümler konusunda da ayrışmamamız lazım. Hızlı çalışarak problemleri acil çözmemiz lazım. Çözüm odaklı her şeye sonuna kadar destek vermeye hazırız. Yayıncı kuruluşla problem varsa federasyonumuz bu konuyu halledemiyorsa sebeplerini bizimle paylaşırsa biz de kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz. Sorunları çözmek için ilk önce sorunların sebeplerini doğru teşhis etmek çözümü doğru belirlemek ve arkasına irade koymak lazım. Bu formüle biz her zaman destek olacağız buna devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurullar ile ilgili karar için de Elmas, "Bugün oylanacak kurullarla ilgili çok önemli değişiklik de maalesef bu sene yetişmeyecek. Tüm kulüplerimizin hakkını kendi hakkımız olarak görüyoruz. Tüm kulüplerimizin de bu anlayışla hareket etmesini rica ediyoruz. Zaten gergin olan pandemiden çıkmış Türkiye'yi daha fazla germeye futbol kulüpleri olarak hakkımız yok. Oyunu güzelleştirme görevimiz var. Federasyonumuzun buradaki görevini doğru şekilde oynayarak bunu organize etmesi ve bunu doğru şekilde yapmasını arzu ediyoruz" dedi.

