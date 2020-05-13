Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 69'a yükseldi
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Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 69'a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 96 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 69'a yükseldi
13.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:54

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 96 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 69'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 96 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 46 kişi daha artarak 2 bin 69'a yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 499 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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