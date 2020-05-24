Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 427'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 130 kişi yaşamını yitirdi.
24.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:27
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 130 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 427'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 130 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 19 kişi daha artarak 2 bin 427'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 840 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA