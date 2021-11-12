Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında kemer kontrolü yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

BULANIK, MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında kemer kontrolü yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve kurum amirleri ile birlikte ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında kemer kontrolü yaparak sürücüleri bilgilendiren Mehmet İlidi, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" ifadelerini kullandı.

İlçe EMniyet Müdürü Aytaç Tefek, uygulamada araç şoförlerine emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatarak, trafik kurallarına da uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulama esnasında araç sürücülerine ve yolculara da çeşitli ikramlarda bulunuldu. - MUŞ

Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

Kaymakam İlidi'den emniyet kemeri kontrolü

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

 Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

 Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title