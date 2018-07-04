Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu seçimin en net galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza halkımız 'Sen yürü, biz de seninle yürümeye devam edeceğiz' demiştir." dedi.

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Işık, burada yaptığı konuşmada, iyi niyetle, gayretle, uyum içerisinde çalıştıkları için başarının nasip olduğunu ama muhalefet bunu yapamadığı için seçimden sonra mazeret üretmenin çalışmasını yaptığını söyledi.

Gerçekler bütün acı yönüyle ortaya çıkınca muhalefet yöneticilerinin birbirine girdiğini belirten Işık, bunun zamanında topluma güven verememelerinin, seçim dönemi sloganlarla vatandaşın teveccühünü kazanabileceklerini sanmalarının sonucu olduğunu kaydetti.

Işık, Türkiye'nin tek umudunun AK Parti olduğunu vurgulayarak, "14 seçimdir milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' diyor. Bunu muhalefetin anlaması lazım. Muhalefet eğer bunu anlarsa alternatif olabilir. Yoksa her seçim öncesi kendi tabanına çok fazla tutulması mümkün olmayan sözler verip, seçimin akşamından itibaren de kavga etmeye devam ederler." diye konuştu.

"Bu seçimde AK Parti gidiyor diyenler şimdi kendi koltuklarını korumanın telaşına düşüyorlar." diyen Işık, "Biz çalışmazsak bizim de sonumuz aynı. Allah'a hamdolsun sanki her gün seçim varmış gibi çalışıyoruz. Teşkilatlarımız hiçbir zaman bu çalışma disiplininden kopmuyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık, 2 ay önce çok çalışıp seçim akşamı gülen taraf olacaklarına dair söz verdiklerini ve mahcup olmadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da aynı anlayışımızı sürdüreceğiz. Bu seçimin en net galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza halkımız 'Sen yürü, biz de seninle yürümeye devam edeceğiz' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı hem içerideki bir takım mihraklara karşı hem de dışarıdan Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışan mihraklara karşı mücadelede yalnız bırakmamıştır. Milletimize şükran borçluyuz. Bu millet nasıl bir oy kullanıyor ki herkese ince ayar veriyor. Hiç kimseyi bu ince ayarın dışında bırakmıyor. O yüzden bu seçimin en net kazanını milletimizdir ve milletimizin önünde yürüyen ve hakikatten bu millet için kendini feda etmiş Cumhurbaşkanımızdır."

AK Parti'nin Kocaeli'de 7 milletvekili çıkarmasına da değinen Işık, "Gönül isterdi ki en az 8 milletvekiliyle Ankara'ya gidelim. Aslında 8'inci milletvekilini biz kaybetmedik. CHP'nin HDP'ye yönlendirdiği oylar aslında bizim milletvekilimizin çıkmaması, HDP'nin milletvekili çıkarmasına sebep oldu. Ancak CHP'nin güçlü olduğu sandıklardan bile HDP'ye beklenenin üzerinde oy kayınca HDP 1 milletvekili çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, daha sonra partisinin Derince ve Körfez teşkilatlarına da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.