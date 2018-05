Bu Seçime Gençlerimiz Damga Vuracak"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bu seçime gençlerin damga vuracağını söyledi.

Tin, Buldan'da AK Parti İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği toplantıda gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Buldan İlçe Başkanı Hasan Coşan'ın da katıldığı etkinlikte Tin, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana ülkeye hizmet ettiğini belirterek, genç seçmenin AK Parti öncesindeki iktidarların ülkeyi ne hale getirdiğini bilmediğini, bunun anlatılması için genç dava arkadaşlarına büyük görev düştüğünü ifade etti.

Tin, seçimlerde genç oyların büyük önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sizden ricam, gençlerimize AK Parti iktidarının hizmetlerini, ülkenin 16 yılda kat ettiği mesafeyi iyi anlatmanız çünkü bu seçime sahada davamıza emek veren sizlerin ve sandık başına gidecek gençlerimizin oyları damga vuracak. Siyaset nakış işler gibi, ilmek ilmek halı dokur gibi sahada yapılmalı. İnsanlarla temas etmelisiniz. Onlara davamızı anlatmalısınız, hatta bu kutlu davada yol arkadaşınız olmalarını sağlamalısınız. Bu yüzden her biriniz, her gün en az 10 gencimiz ile görüşmelisiniz. Sahayı, tek derdi AK Parti'yi yıkmak olan, hizmet anlamında hiçbir vizyonu olmayanlara bırakmamalısınız. Ben her birinizin bu seçimleri bir dava bilinciyle sahiplenerek çalışacağınıza ve AK Parti'nin şanlı geçmişini bir zaferle daha taçlandıracağınıza inanıyorum."