"Bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek"
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"Bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimine video konferans yoluyla katıldı.

27.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimine video konferans yoluyla katıldı. Programa aynı zamanda Bakan Bekir Pakdemirli ile Bakan Mustafa Varank da katıldı. Programda konuşan Bakan Pakdemirli, "İnanıyoruz ki bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı yoluyla katıldı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılım gösterdi.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün derin deniz deşarjı projesinde kritik bir aşamayı geride bırakıyoruz. Derin deniz deşarjı deniz kara boru ve tünel hatlarından oluşuyor. İnşallah Ağustos ayı itibariyle özellikle doğu hattındaki Çerkezköy OSB, Çorlu Deri Karma OSB ve Çorlu OSB'nin dünya standartlarında arıtılmış suları kara boru hattıyla denize deşarj edilecek. İnşallah önümüzdeki senenin ortasından itibaren hem atık arıtma tesisleri hem de bağlantıların büyük bir kısmı devreye alınmış olacak. Böylece Ergene Nehri de daha temiz akmaya başlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "2011 yılında Ergene Havzası koruma eylem planını bakanlığımız koordinasyonuyla hayata geçirdik. Bugüne kadar 6.5 milyar lira yatırımla 18 alt eylemden 8'ini tamamladık. 8 eylem de tamamlanma aşamasına getirildi. Devlet Su İşleri tarafından 400 kilometre dere yatağını temizledik. 12 belediyenin atık su arıtma tesisini inşa ettik. Havzadaki tüm tesislerde atık su deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerinde taşkın erken uyarı sistemi kuruldu. Bu yatırım programında yer alan ve 14'ünün inşası biten 25 adet sulama tesisinin tamamlanmasıyla da 1 milyon 300 bin dekar arazı temiz suya kavuşacak. Ayrıca 8 adet depolama projesiyle de yıllık 450 milyon metreküp içme kullanma ve endüstri suyu temin edilecek. Ergene Havzasındaki 10 OSB bölgesi için 5 atık su arıtma tesisinden 3'ü tamamlandı. Kalan iki tesisi de İnşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağız. Derin deniz deşarjı 10 km uzunluğunda iki tünel vasıtası ile yapılacak. İlk bileşen olan Doğu hattında yüzde 99'luk gerçekleşme sağlandı. Tüm bileşenlerde ise toplamda da yüzde 95'lik gerçekleşme var. İnanıyoruz ki bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek, Ergene Nehrimizin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek, Trakyamızın da çehresi değişecek" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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