Bu Okul Mutlu Yaşlanmak İçin

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip olan İzmir'in Urla ilçesinde 'Yaş Alma Okulu' açılırken, eğitimin sonunda katılımcılara diploma verilecek. Türkiye'nin ilk ve tek yaşlı dostu hastane unvanını aldıklarını belirten Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adıgüzel Demirel, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yaptıkları 2 yıllık çalışmanın sonucunda kriterler belirleyerek bakanlığa sunduklarını ve 'Yaş Alma Okulu' ismi ile hizmet vermeye başladıklarını söyledi.



EN YAŞLI NÜFUS OLDUĞU İÇİN PİLOT OLARAK SEÇİLDİ



Türkiye'de en yaşlı nüfusun İzmir'de olduğuna dikkat çeken Başhekim Op. Dr. Demirel, "İzmir içerisinde de Karaburun ve Urla en yaşlı nüfusa sahip. Bizim sağlık sınırlarımızda da Karaburun, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar bulunuyor. Dolayısıyla yaş ortalaması yüksek olduğu için pilot bölge olarak burası seçildi ve biz de gönüllü olduk" dedi.



"YAŞLANMA SÜRECİNDE KARŞILAŞACAKLARI SORUNLARA HAZIRLIYORUZ"



Periyotlar halinde 2 ay boyunca 65 yaş üstü hastalara eğitim verildiğini ifade eden Demirel, "Haftanın 2 günü öğrencilerimize fizik tedavi, nöroloji psikiyatri, dahili ve genel yaşlılıkla ilgili dersler veriliyor. Hastalarımızı yani öğrencilerimize yaşlanma süreci içerisinde karşılaşabilecekleri sıkıntıları göz önünde bulundurup onları geleceğe hazırlıyoruz. 65 yaşından sonra hastalarımızın öğrencilerimizin ileride karşılaşabilecekleri sağlık problemleri, psikolojik sorunları ile baş etme yöntemlerini öğretiyoruz. Okulumuzun ilk kayıtları yapıldı ve yaklaşık 20 öğrencimiz var. Öğrenmenin yaşı yoktur, biz bunu burada gösteriyoruz. 2 ay sonra bu hastalarımıza yaş alma, mutlu yaşlanma diplomalarını vereceğiz. Asıl amacımız vatandaşlarımızın, ülkemizin daha iyi ve sağlıklı koşullarda yaş almasını sağlamak" dedi.



HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK EĞİTİM



Katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve psikolojik olarak güç sağlayacak eğitimler verildiğini vurgulayan Op. Dr. Adıgüzel Demirel, "Fizik tedavide denge eğitimleri var. Bir hasta yaşlandığı zaman denge sorunları vardır. Örneğin merdiven çıkarken ayağını nasıl kaldıracak, nasıl indirecek, düşmemesi için neler yapılması gerekiyor, bu öğretiliyor. Bir hasta mesela sağ tarafından felç geçirdi, bu hasta da nasıl yemek yiyecek, nasıl hareket edecek bunlar öğretiliyor. Psikolojik olarak da karşılaştığı hastalıklarla baş etme yöntemleri, dahiliye yönünden ilaçlarını hangi saatte nasıl içecek bu gibi önemli ve somut şeyleri öğretiyoruz" diye konuştu.



Okulun kapasitesinin 20 kişi olduğunu ancak ancak çok fazla talep olduğunu belirten Demirel, "20 kişi aldık çünkü her biriyle tek tek ilgilenilmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin verdiğimiz diplomaları hak ettiğine, tam anlamıyla verdiğimiz eğitimi aldığından emin olmamız lazım. Dolayısıyla kısıtlı sayıda okula kayıt yapıyoruz. Dönem dönem 2 ayda 20 kişilik dönemler tarzında kayıtlarımızı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Urla Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Sibel Karol da sağlıklı bir yaşam için eğitimin önemine vurgu yaparak, verilen derslerle katılımcıların farkındalıklarının arttığının altını çizdi.



"YAPAMADIĞIM HAREKETLERİ YAPMAYA BAŞLADIM"



Eğitime katılan ve derslerin yüksek oranda faydasını gördüğünü belirten 65 yaş üstü öğrenciler ise şunları söyledi:



"İlk günde faydasını görmeye başladım. Vücudumu daha iyi hissediyorum. Yapamadığım hareketleri yapmaya başladım. Çok rahatladım, çok iyi düşünülmüş. Biz hareketleri yapıyoruz şu anda faydasını görüyoruz ama bunların faydasını ileride daha çok göreceğiz. Evde de bazen hareket yapıyoruz ama burada arkadaşlarla yapmak daha iyi oluyor. Türkiye'nin her yerinde olmalı, tavsiye diyorum herkes gitsin katılsın."



"BİR HAREKETLE KULAKLARIM AÇILDI, İNANAMIYORUM"



Bel fıtığı, kireçlenme gibi şikayetleri bulunan bir başka öğrenci ise "Çok teşekkür ederim, ihtiyacımız vardı. Evde bunları yapamıyoruz, yaşlıyız bir yardımla daha güzel oluyor. Çok uzak yerden geliyorum, sadece bu derslere katılmak için. Bir hareketle kulaklarım açıldı, buna ben inanamıyorum ama kulaklarımda dahi hareketlerden açılma oldu" ifadelerini kullandı.



