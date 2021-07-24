Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor
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Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor Yılda bir kez pişen çorbadan içmek için uzun yollardan geliyorlar Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzak yollardan geliyor.

Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor

Yılda bir kez pişen çorbadan içmek için uzun yollardan geliyorlar

BURSA - Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar uzak yollardan geliyor.

Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen Bursalılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 500 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor. Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alana geldi.

Beş asırdır pişen çorbanın 80 yıllık aranın ardından bu yıl üçüncüsü düzenlediğini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği tekrar başlattık. Bu 5 asırlık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var" dedi.

Köfteli çorbadan yiyen vatandaşlar ise "Bu çorbayı içmek için buraya her yıl geliyoruz. Bu gelenek asırlardır devam ediyordu. 80 yıldır yapılmıyordu. 3 yıldır tekrar aslına tekrardan yapılmaya başlandı. Bizde yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek için her yıl buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor
Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor
Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor
Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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