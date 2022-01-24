Bu akşam maç var mı? 24 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
24.01.2022 Bugün
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04:00
Santos Laguna - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura
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11:00
Myanmar - Güney Kore
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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13:00
Filipinler - Avustralya
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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15:00
Endonezya - Tayland
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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15:00
Stefan Kuntz
Özel Röportaj
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17:00
Vietnam - Japonya
AFC Kadınlar Asya Kupasi
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19:00
Eyüpspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig Ertelendi
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19:00
Gine - Gambiya
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
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20:30
Asteras Tripolis - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
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22:00
Oss - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie