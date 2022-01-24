Bu akşam maç var mı? 24 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 24 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 24 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

24.01.2022 Bugün

/

04:00

Santos Laguna - Necaxa

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

11:00

Myanmar - Güney Kore

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

13:00

Filipinler - Avustralya

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

15:00

Endonezya - Tayland

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

15:00

Stefan Kuntz

Özel Röportaj

/

17:00

Vietnam - Japonya

AFC Kadınlar Asya Kupasi

/

19:00

Eyüpspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig Ertelendi

/

19:00

Gine - Gambiya

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

/

20:30

Asteras Tripolis - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

/

22:00

Oss - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

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