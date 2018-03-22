Btü'de "Türkiye-İran İlişkileri" Konulu Konferans Düzenlendi

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, " Türkiye ile İran ne kadar gerginleşirse gerginleşsin, birbirlerinden direkt aldıkları doğrudan bir tehdit yok." dedi.

Uygur, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Yıldırım Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türkiye-İran İlişkileri Ekseninde Ortadoğu'da Güncel Gelişmeler" konulu konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin sihirli kelimesinin "istikrar" olduğunu belirtti.

İki ülke arasında bir istikrarın olduğunu, son zamanlarda mezhep çatışmalarının gündeme getirildiğini dile getiren Uygur, "Türkiye'nin Sünni, İran'ın Şii olduğu gündeme getiriliyor ama tarihsel süreçte bunun bir karşılığının olmadığı görüyoruz." diye konuştu.

Uygur, mezhep kavramının geçtiğimiz 400 yıl ilişkileri çok etkilemediğini gördüklerini anlatarak, "Bunun temel sebeplerinden biri, modern dönemde iki ülke de sınır problemine sahip değiller. Ortadoğu'da bütün ülkelerin hemen hemen hepsinin sömürgecilik döneminden kalma sınır problemleri var. Türkiye ve İran arasında bu yok. Bunun olmaması çok önemli. Çünkü bu şunu gösteriyor ki bu sınırlar iki ülkenin iradesiyle çizilen sınırlardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran'ın birbirlerinden doğrudan bir tehdit almadıklarını dile getiren Uygur, şöyle devam etti:

"Türkiye ile İran ne kadar gerginleşirse gerginleşsin, birbirlerinden direkt aldıkları doğrudan bir tehdit yok. Bir Suudi Arabistan'ın, bir İsrail'in aldığı tehdidi Türkiye algılamıyor. Çünkü herhangi bir sınır anlaşmamız yok. Türkiye, İran ilişkilerinde gerginliğin sebebi tamamen üçüncü ülkelerle alakalı. Buna Suriye krizi de bir örnek. İlişkilerin dibe vurduğu bir noktadayız."