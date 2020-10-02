Brüksel'de Çin protestosu
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Brüksel'de Çin protestosu

02.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:32
Brüksel'de Çin protestosu

BRÜKSEL (AA) Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı ve işkenceler, Brüksel'de protesto edildi.

BRÜKSEL (AA) Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı ve işkenceler, Brüksel'de protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterdi.

Yaklaşık 300 kişi, "Uygurlara özgürlük", "soykırımı durdurun", "toplama kamplarını kapatın" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Belçika polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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