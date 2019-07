- Brice Djedje Kayserispor'a imzayı attı

Erol Bedir: "Lige nasıl başlarsanız öyle gider, biz de güzel başlayacağız"

KAYSERİ - Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Brice Djedje, İstikbal Mobilya Kayserispor'la sözleşme yaptı.

2019-2019 Spor Toto Süper Lig sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Fildişi Abidjan uyruklu orta saha oyuncusu Brice Djedje, bugün sağlık kontrollerinden geçerek, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sezona nasıl başlanırsa öyle gidileceğini ve Kayserispor'un sezona güzel başlayıp güzel bitireceğini söyleyen Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bedir, "Her mevsimin ve her ayın farklı özelliği var. Ligler başlıyor, sezon sonu geliyor kurtulduk diyoruz ama hiçbir şey bitmiyor. Transfer dönemi başladı, giden oyuncularımız vardı. Bunlarla ilgili çok ciddi ve sıkı çalışmalar yaptık hocamızla ve yönetimimizle. Gerçekten iyi bir kadro mühendisliği yaptığımızı düşünüyorum. Sıralamamızı yapıp her mevkiye adamlarımızı almaya çalıştık. Önce yerli ve genç oyunculardan kadromuza kattık. Bugün de sıra Ankaragücü'nden Djedje isimli hepimizin tanıyıp bildiği, orta sahada dinamo gibi koşan ve 6-8 karışımı oynayan bir oyuncuyu almaya geldi. Çok keyifli ve mutlu bir şekilde bize geldi. Zaten piyasası olan bir oyuncu. Onu hocamız da çok istemişti ve transfer ettik bugün imzasını attı. Herhalde yarından sonra antrenmanlara katılır. Bundan sonrasıyla ilgili de hemen hemen her gün bir iki oyuncu gelip imzalarını atacaklar çünkü siz de biliyorsunuz bizim kötü bir huyumuz var. Avustralya'ya hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Her sene takımımızın tamamını neredeyse kampa yetiştirmiştik. Bu da bize şöyle bir avantaj sağlıyor, ligler başladığında eksiksiz başlıyoruz ve ilk maçlarımız hep iyi geçiyor. Hatırlayın geçmiş seneleri, nasıl başlanırsa öyle gidiyor büyük bir sıkıntı olmadıkça. Biz de yarından itibaren, giden oyuncularımızın yerini dolduracak en az onlar kadar kaliteli ve Kayserisporumuzu yukarılara taşıyacak oyuncular transfer edeceğiz" dedi.

