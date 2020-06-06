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Brezilyalı futbolcu Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı

Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen golcü futbolcu Vagner Love, takımından ayrıldı.

Brezilyalı futbolcu Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı
06.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:21

Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen golcü futbolcu Vagner Love, takımından ayrıldı.

Corinthians Kulübü, Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Tecrübeli forvetin bir kulüpten gelen transfer teklifini kabul ettiği için karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.

Kariyerinde Corinthians'ın yanı sıra Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng gibi takımlarda oynayan Love, Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giymişti.

Kaynak: AA

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