Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor
Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında yer alan Brezilyalı yıldız Ronaldo, İspanya 2. Lig ekiplerinden Valladolid'i 30 milyon euroya satın alıyor.
Brezilya futbolunun önde gelen isimlerinden olan Ronaldo, İspanya'dan kulüp satın alıyor. Fenomen eski futbolcu yaptığı açıklamada Brezilya Futbol Federasyonu'na başkanlık etmek istediğini ancak daha önce bir kulübü yöneteceğini ifade etmişti.
VALLADOLID'İ İSTİYOR
Bu sözlerin ardından O Globo'da yer alan haberde Ronaldo'nun satın alacağı kulübün İspanya 2. Lig takımı Valladolid olduğu ifade edildi. Ronaldo bu kulüp için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.
YORUMLAR (6)
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Ramazan günü ortalık şarhoştan berduştan geçilmiyor be. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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demekki iyi para var uyusturucu ticaretinde başlamak gerekCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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30 MİLYONU VER turkıyeden fenevle birlikte fetosporu verelim ronaldoCevap Yaz 4 4 Yayından KaldırANDSMERO: smorgon çok çekerim tineri çok.......anladın devamını :))))1 Yayından KaldırSMORGON: biraz az çek şu illetiTüm 6 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır