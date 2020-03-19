Brezilya ve Meksika Kovid-19 önlemlerini artırıyor
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Brezilya ve Meksika Kovid-19 önlemlerini artırıyor

Latin Amerika ülkeleri Meksika ve Brezilya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler açıkladı.

19.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:32
Brezilya ve Meksika Kovid-19 önlemlerini artırıyor

Latin Amerika ülkeleri Meksika ve Brezilya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler açıkladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, basın toplantısında, hastane ve sağlık merkezlerinde yeterli yatak ve tıbbi malzemeye sahip olduklarını dile getirerek, "Korkuya kapılmayın, sakin kalalım, sizi koruyan bir hükümet var." ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, acil durumda Meksika Donanma Sekreterliğinin tüm sağlık tesisleri ve personeliyle desteğe hazır olduğunu belirterek, "Yeterli bütçemiz var, kaynak sıkıntısı çekmediğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü en önemli şey insanları hayatta tutmaktır." diye konuştu.

Brezilya 15 günlüğüne komşusu 7 ülke ve bir bölgeye sınırlarını kapattı

Kovid-19 vakalarının giderek yayıldığı Brezilya'da hükümet, 7 ülke ve bir bölgeye kara sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre Brezilya'nın Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Paraguay, Peru, Guyana, Surinam ve Fransız deniz aşırı toprağı Fransız Guyanası ile kara sınırları 15 gün kapalı kalacak.

Ayrıca salgının daha fazla ilerlemesine engel olmak için söz konusu ülke ve bölgelerden gelenlerin ülkeye girişine kısıtlama getirileceği bildirildi.

Brezilya'da önceki gün salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde acil durum ilan edilmişti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı iki bin 37'ye yükseldi

Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 534, Şili'de 342, Peru'da 234, Ekvador'da 199, Meksika'da 118, Panama'da 109, Kolombiya'da 108, Arjantin 97, Kosta Rika 69, Uruguay 79, Venezuela 36, Dominik Cumhuriyeti'nde 34, Bolivya 15, Paraguay ve Küba'da 21'er, Honduras ve Jamaika'da 27'şer, Guatemala ve Porto Riko'da ise 15 olmak üzere iki bin 37'ye çıktı.

Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Brezilya'da 6, Arjantin'de 3, Ekvador'da 3, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Guatemala, Meksika, Kosta Rika 1'er olmak üzere 18 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.

Kaynak: AA

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