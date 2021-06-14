Brezilya, Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya, Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı

Brezilya, Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında ev sahibi Brezilya, Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında ev sahibi Brezilya, Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'nın ilk maçı, B Grubu'nda Brezilya ile Venezuela arasında oynandı.

Brezilya, Mane Garrincha Stadı'ndaki karşılaşmayı, 23. dakikada Marquinhos, 64. dakikada Neymar (penaltıdan) ve 89. dakikada Gabriel Barbosa'nın golleriyle 3-0 kazandı.

B Grubu'ndaki diğer mücadelede ise Kolombiya, Edwin Cardona'nın golüyle Ekvador'u 1-0 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkenin katıldığı turnuvada, 5'er takımlı 2 grupta ilk dörde giren ekipler çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Hande Ataizi Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brezilya, Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:46:35. #1.13#

title