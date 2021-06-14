Brezilya, Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı

2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında ev sahibi Brezilya, Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında ev sahibi Brezilya, Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'nın ilk maçı, B Grubu'nda Brezilya ile Venezuela arasında oynandı.

Brezilya, Mane Garrincha Stadı'ndaki karşılaşmayı, 23. dakikada Marquinhos, 64. dakikada Neymar (penaltıdan) ve 89. dakikada Gabriel Barbosa'nın golleriyle 3-0 kazandı.

B Grubu'ndaki diğer mücadelede ise Kolombiya, Edwin Cardona'nın golüyle Ekvador'u 1-0 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkenin katıldığı turnuvada, 5'er takımlı 2 grupta ilk dörde giren ekipler çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya