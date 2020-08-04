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Brent petrolün varili 43,76 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,76 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 43,76 dolar
04.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:31

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,76 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 43,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,67 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilerken, ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 18 milyonu aşarken, can kaybı 700 bine yaklaştı. ABD 4,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya yaklaşık 2,7 milyon vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan 1,8 milyon vaka sayısıyla üçüncü durumda bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,83 ile 43,94 dolar aralığının direnç, 43,72 ile 43,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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