Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

02.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:44
Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince bir otomobilde yapılan aramalarda 23 gram metamfetamin, 1,25 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

S.G. ve S.P, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan gözaltına alındı.

Bu kişiler ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuları C.R.Ç'den satın aldıklarını söylemeleri üzerine operasyon genişletildi.

C.R.Ç'nin evinde 8,27 gram sentetik kannabinoid ve 0,1 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum rulo bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.R.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Mercan

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