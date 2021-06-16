Bozuk para hırsızlığı zanlısı yakalandı
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Bozuk para hırsızlığı zanlısı yakalandı

Bozuk para hırsızlığı zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde girdiği iş yerlerinden bozuk para ve sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde girdiği iş yerlerinden bozuk para ve sadaka kutusu çalan şüpheli yakalandı.

Olay, Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde kar maskeli, ellerinde eldiven olan O.Ö. isimli şahsı bir lokantanın kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Yakalan O.Ö.'nün (50) 10 gün içerisinde 6 iş yerinden bozuk para ve sadaka kutusu çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan O.Ö. Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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